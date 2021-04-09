Причастные к пыткам в колониях сотрудники управления ФСИН по Владимирской области регулярно получают повышения в должности, выяснили «Важные истории», изучив данные правозащитников и декларации работников пенитенциарной системы.

Как утверждают журналисты, в 2011 году самое крупное учреждения ФСИН в регионе – тюрьму № 2 («Владимирский централ») – возглавил Игорь Кулагин. «До него нормально было, одна-две колонии были, где били людей. С его приходом началось повально: ИК-2 «Покров», ИК-3 «Моторка», ИК-6 «Мелехово». Во всех этих колониях сейчас творится ад», – сообщал Дмитрий Кирсанов из фонда «Я выбираю жизнь».

В 2014 году Кулагин, согласно данным издания, стал заместителем главы владимирского УФСИН, в 2016 году – первым заместителем, а в 2019 году уже руководителем Управления режима и надзора ФСИН, которое контролирует режим во всех исправительных учреждениях РФ.

В 2015 году начальником «Владимирского централа» стал Андрей Климов. Как рассказывал бывший заключенный тюрьмы Владимир Черных, при нем пытки начинались сразу по прибытии в колонию. Во время работы Климова там погибли как минимум двое заключенных. В 2019 году Климова назначили первым заместителем Кулагина в Управлении режима и надзора ФСИН.

Во «Владимирском централе» его заменил Александр Зотов, до этого возглавлявший ИК-2 в Покрове, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный. В 2021 году Зотов ушел на пенсию, а его должность перешла Сергею Павлову, который, к слову, был заместителем Климова и Зотова в 2017-2021 годах.

«Важные истории» также пишут, что в 2019 году начальником колонии стал Александр Муханов, который возглавляет ее до сих пор. При нем, по словам адвоката Марии Эйсмонт, в ИК-2 «перестали бить ежедневно и поголовно».

Также авторы расследования обращают внимание, что при Зотове с 2016 по 2019 год в покровской ИК-2 главой оперативной части был Роман Саакян, который до этого работал в местной колонии № 3. Коллеги Саакяна по ИК-3, участвовавшие в пытках заключенных, также получили повышения. Так, например, начальник колонии Алексей Чудин в 2017 году стал замначальника областного УФСИН, а его заместитель Андрей Громаков возглавил владимирскую ИК-5. Кроме того, еще один заместитель Чудина, Павел Рыженков, был уволен из ФСИН, но в 2017 году его полный тезка стал замначальника СИЗО-8 в Московской области.