ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль и ХАМАС продолжают обмен
ХАМАС передал Красному Кресту троих израильских пленных в рамках обмена с Израилем. В ответ израильские власти освободят 183 палестинских заключенных
Израиль и ХАМАС продолжают обмен
Транспарант с надписью «Мы — потоп. Следующий день после войны — это мы» / Reuters
8 февраля 2025 г.

ХАМАС передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) троих израильтян в рамках пятого раунда обмена пленными с Израилем. Освобожденные — Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами. Последний также имеет гражданство Германии.

В ответ израильская армия освободит 183 палестинцев, среди которых 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 54 отбывали наказание в тюрьмах строгого режима. 111 освобожденных — это палестинцы, задержанные в секторе Газа после начала войны 7 октября.

Во время передачи пленных боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» вывесили транспарант с надписью «Мы — потоп. Следующий день после войны — это мы». Заявление на арабском, иврите и английском стало ответом на планы президента США Дональда Трампа выселить жителей Газы и его заявления о передаче США управления сектором.

Местные СМИ отмечают, что передача израильских пленных в городе Дейр-эль-Балах — это символический шаг против заявлений Трампа о «разрушенной» Газе. Этот район относительно меньше пострадал от израильских атак.

Перемирие и обмен пленными между Израилем и ХАМАС вступили в силу 19 января. За первые четыре раунда были освобождены 583 палестинца, 13 израильтян и 5 тайских пленных.

Соглашение о прекращении огня реализуется в три этапа. В ходе первого этапа, рассчитанного на 42 дня, планируется освободить более 1900 палестинцев и 33 израильтян.

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