Европейский союз значительно упростил получение шенгенских виз для турецких граждан, открыв путь к долгосрочным многократным визам и пообещав возобновить переговоры о полной отмене визового режима. Об этом объявил посол ЕС в Анкаре в пятницу, назвав это важным шагом к решению давних проблем.

Новые правила, вступившие в силу 15 июля, позволяют выдавать долгосрочные многократные визы туркам, которые ранее правильно пользовались шенгенскими визами и регулярно путешествовали без нарушений. Добросовестные путешественники смогут получить полугодовую визу уже при втором обращении, а затем — визы на год, три года и пять лет.

Посол Томас Ханс Оссовски заявил, что новые правила кардинально изменят ситуацию: «Это будет намного проще и намного быстрее для турецких граждан». Он подчеркнул готовность ЕС к дальнейшим шагам: «Комиссия готова возобновить формальные переговоры после лета и работать с Анкарой над выполнением шести оставшихся критериев, требуемых дорожной картой визовой либерализации. Мы готовы, Комиссия готова тесно сотрудничать с турецкими властями».

Министр торговли Турции Омер Болат назвал решение ЕС «важным и позитивным развитием» и подчеркнул, что Турция проводит конструктивную политику с ЕС. «Мы рады видеть, что Европейская комиссия завершила работу и распространила этот документ среди государств-членов», — заявил он.

Болат отметил активизацию сотрудничества: «Турция проводила позитивную повестку с ЕС, инициируя торговый диалог высокого уровня и проводя ключевые встречи как в Анкаре, так и в Брюсселе для начала устранения барьеров в двусторонних отношениях».

Новые правила затронут огромное количество людей — ЕС признал Турцию вторым по величине получателем шенгенских виз в мире после Китая, с более чем миллионом выданных виз ежегодно и средним уровнем отказов около 15%.

«Это крупный шаг, который усилит сотрудничество между Турцией и странами ЕС в торговле, образовании, туризме, культуре и инвестициях», — заявил Болат, назвав визы «физическим барьером для передвижения людей», который теперь подлежит послаблению.

Министр подчеркнул, что посольства и консульства 25 стран Шенгена «больше не имеют никаких оправданий» для задержек в процессе, а усилия будут продолжаться для упрощения процедур и для впервые подающих заявления. Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, а переговоры о безвизовом режиме начались в 2016 году. Оссовски отметил: «Каждая другая страна-кандидат имеет безвизовый режим, кроме Турции. Срочно необходимо возобновить этот процесс безвизовых поездок в шенгенскую зону и ЕС».

Болат также подтвердил ожидания Турции относительно прогресса в расширении и модернизации Таможенного союза ЕС-Турция с включением услуг и электронной коммерции, отметив, что общий объем торговли Турции с Европой достиг 327 млрд долларов.