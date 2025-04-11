США и Иран уже в эту субботу проведут прямые переговоры по ядерной программе — первые с 2015 года. Тегеран предлагает новый подход для решения кризиса: заключить временное ядерное соглашение и продолжить переговоры.

По данным Axios, Иран рассматривает возможность временных уступок в обмен на частичное снятие санкций — как промежуточный шаг к более масштабному соглашению. Это предложение поступило на фоне ультиматума Дональда Трампа. Ранее американский лидер заявил: у Ирана есть два месяца на заключение новой сделки, иначе может последовать военный удар. Возглавлять атаку будут израильские силы, уточнил Трамп.

По мнению иранских властей, заключить полноценное и технически сложное соглашение в столь сжатые сроки малореально. Потому Иран рассчитывает выиграть время и снизить напряженность, согласившись на такие меры, как разбавление урана, обогащенного до 60%, и расширение доступа инспекторов ООН.

Но ситуация остается напряженной. Помимо США на Тегеран давят Франция, Великобритания и Германия — они угрожают активировать механизм «возврата санкций», если до конца июня не будет достигнута новая договоренность.

В то же время Иран требует смягчения экономического давления, но администрация Трампа отказалась идти на уступки и лишь усилила санкции. Новые ограничения коснулись нефтяного и ядерного секторов.

В ответ советник иранского лидера Али Шамхани пригрозил выдворить инспекторов МАГАТЭ и спрятать обогащенный уран, если США продолжат военное давление.

Тем не менее дипломатический канал остается открытым. В субботу специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Омане. Вашингтон называет переговоры прямыми. Тегеран настаивает на посредничестве Омана. В любом случае — это прорыв, особенно учитывая, что ранее Трамп категорически отказывался от переговоров.



