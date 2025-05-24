Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Центре культуры имени Ататюрка на программе «Одна поэзия — одна жизнь. Любимый Стамбул», сделав акцент на значении молодежи в построении будущего страны.

«Пусть это и раздражает тех, кто хочет оторвать турецкий народ от его духовных корней, но сегодня у нас есть молодежь, которая бережет свой язык, религию, национальные и духовные ценности», — заявил президент.

По его словам, современное поколение не забывает свою историю, понимает свою национальную идентичность во всей ее полноте и с решимостью передает дух и наследие прошлого будущему.

Эрдоган подчеркнул, что именно усилиями этой сознательной и смелой молодежи шаг за шагом закладываются основы Века Турции. Он отметил, что молодежь уже сейчас играет активную роль в разных сферах — от науки и искусства до оборонной промышленности, дипломатии, гражданского общества, бизнеса и политики.

«Эта молодежь строит авторитетную и влиятельную Турцию будущего», — сказал он.

Президент добавил, что государство со своей стороны продолжает устранять препятствия перед молодым поколением с помощью инфраструктурных проектов, программ поддержки и реформ.

«Мы работаем изо всех сил, чтобы устранить барьеры перед молодежью. Дай Бог, мы вскоре воздвигнем наше самое большое достижение — Турцию без террора — на очень прочном фундаменте», — подчеркнул Эрдоган.