ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган: будущее — за молодежью, верной своим корням
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что современное поколение, сохраняющее верность языку, вере и национальной идентичности, стало основой для будущего страны
Президент Эрдоган: будущее — за молодежью, верной своим корням
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
24 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Центре культуры имени Ататюрка на программе «Одна поэзия — одна жизнь. Любимый Стамбул», сделав акцент на значении молодежи в построении будущего страны.

«Пусть это и раздражает тех, кто хочет оторвать турецкий народ от его духовных корней, но сегодня у нас есть молодежь, которая бережет свой язык, религию, национальные и духовные ценности», — заявил президент.

По его словам, современное поколение не забывает свою историю, понимает свою национальную идентичность во всей ее полноте и с решимостью передает дух и наследие прошлого будущему.

Эрдоган подчеркнул, что именно усилиями этой сознательной и смелой молодежи шаг за шагом закладываются основы Века Турции. Он отметил, что молодежь уже сейчас играет активную роль в разных сферах — от науки и искусства до оборонной промышленности, дипломатии, гражданского общества, бизнеса и политики.

«Эта молодежь строит авторитетную и влиятельную Турцию будущего», — сказал он.

Президент добавил, что государство со своей стороны продолжает устранять препятствия перед молодым поколением с помощью инфраструктурных проектов, программ поддержки и реформ.

«Мы работаем изо всех сил, чтобы устранить барьеры перед молодежью. Дай Бог, мы вскоре воздвигнем наше самое большое достижение — Турцию без террора — на очень прочном фундаменте», — подчеркнул Эрдоган.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us