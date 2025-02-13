ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль: «Украина будет участвовать в переговорах»
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Украина будет частью переговорного процесса по урегулированию конфликта, но США — главнее
Кремль: «Украина будет участвовать в переговорах»
/ Reuters
13 февраля 2025 г.

В Кремле заявили, что Украина примет участие в предстоящих переговорах по завершению российско-украинской войны «в любом случае», однако основным переговорщиком Москва видит США.

«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», – заявил в телеинтервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины», — добавил он.

Состоявшийся в среду телефонный разговор президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — стал первой достоверно известной беседой лидеров после начала горячей фазы российско-украинской войны в феврале 2022 года.

По словам Пескова, подготовка личной встречи Трампа и Путина может занять «месяцы», а местом ее проведения может стать столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Киев и европейские страны требуют быть включенными в переговорный процесс, опасаясь, что сделка между США и Россией может подорвать их безопасность. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «любой договор без Украины и Европы обречен на провал».

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