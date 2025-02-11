ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильский министр: «Аннексируем 5% Газы»
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что если с израильскими пленными в Газе что-то случится, Израиль немедленно аннексирует 5% территории сектора
Израильский министр: «Аннексируем 5% Газы»
Бецалель Смотрич / Reuters
11 февраля 2025 г.

Министр финансов Бецалель Смотрич, представляющий ультраправые силы, заявил, что Израиль аннексирует часть сектора Газа, если удерживаемым ХАМАС израильским пленным будет нанесен вред.

Смотрич выступил перед местными СМИ перед началом заседания израильского кабинета безопасности, на котором обсуждалось решение ХАМАС приостановить обмен пленными.

«Если хоть один заложник пострадает, мы в тот же день аннексируем 5% территории Газы», — заявил министр. Он также потребовал прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор.

Ранее палестинское движение ХАМАС приостановило запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.

В палестинском Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки в больницы Газы доставлены тела 11 погибших, из них восемь человек извлечены из-под завалов разрушенных зданий.

Общее число погибших в Газе с 7 октября 2023 года достигло 48 219 человек, раненых — 111 665.

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