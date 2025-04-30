ПОЛИТИКА
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Немцы ментально слабы, чтобы воевать
Экс-президент ФРГ Йоахим Гаук призвал немцев к «новой серьезности» и жесткости в противостоянии России
Немцы ментально слабы, чтобы воевать
Йоахим Гаук / AFP
30 апреля 2025 г.

Бывший президент Германии Йоахим Гаук заявил, что страна недостаточно готова к потенциальной войне не только технически, но и морально. В интервью немецкому журналисту Филиппу Зандманну он отметил, что на фоне стремления Берлина стать ведущей военной державой Европы требуется не только увеличение производства оружия, но и повышение психологической устойчивости общества.

«Нам нужна новая серьезность — не только в технике, но и в эмоциях, морали, политике», — сказал 85-летний политик и бывший пастор, известный в прошлом своей активной оппозицией бывшему восточногерманскому режиму.

Гаук также выступил против любых мирных инициатив, предполагающих уступки Москве. Комментируя предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, он заявил: «Не будет мира, если Россия получит то, чего добивается силой. Это будет не мир, а подчинение».

Заявление Гаука прозвучало на фоне планов нового канцлера Фридриха Мерца (ХДС) восстановить военную мощь страны. В Берлине обсуждают возвращение призыва, отмененного в 2011 году, и масштабное инвестирование в бундесвер и инфраструктуру.

Отдельную тревогу вызывает состояние мостов, критически важных для переброски техники на восточный фланг НАТО. По словам главы ассоциации резервистов полковника Патрика Зенсбурга, каждый третий мост в стране находится в аварийном состоянии.

В то же время председатель фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер призвал к созданию «оборонного союза» в рамках ЕС с общим финансированием военной сферы. По его словам, Европа должна «мыслить и спорить масштабно», иначе рискует оказаться неспособной к самостоятельной защите.

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