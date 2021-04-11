Эрдоган: Турция за целостность и независимость Украины

Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Стамбуле. Он также отметил, что позиция Анкары по непризнанию аннексии Крыма остается неизменной. Эрдоган высказался в поддержку «Крымской платформы» и Минских соглашений. По его словам, ситуацию на востоке Украины необходимо урегулировать дипломатическим путем в рамках международного законодательства с сохранением территориальной целостности Украины.