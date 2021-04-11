ПОЛИТИКА
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Турция и Азербайджан: учения инициативных командиров
Завершились очередные совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армии. В ходе маневров было улучшено взаимодействие подразделений вооруженных сил двух стран, усовершенствованы управленческие навыки командиров, способность принимать инициативные решения. Учения проводились на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии.
Учения / Others
11 апреля 2021 г.
Истории
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