Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя проведенную накануне в Стамбуле встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, это необходимо для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Вчера по итогам переговоров на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Эрдоган вновь подтвердил курс на развитие сотрудничества с Украиной, подчеркнув, что взаимодействие Анкары и Киева не направлено против других стран.

Он отметил, что в совместном заявлении, принятом по итогам заседания Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, выражается решимость двух стран к углублению стратегического партнерства.

Глава государства также подчеркнул, что Турция оказывает решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Эрдоган назвал исторической и гуманитарной ответственностью Анкары усилия по повышению благосостояния крымских татар, подвергшихся депортации.

Позиция Анкары по непризнанию аннексии Крыма остается неизменной, добавил Эрдоган. Он отметил, что турецкая сторона поддерживает инициативу Киева по формированию «Крымской платформы» с целью консолидации позиции международного сообщества по вопросу полуострова.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает против любого витка эскалации напряженности на территории соседнего государства. «Все имеющиеся кризисы должны быть урегулированы на основе принципа территориальной целостности Украины, в соответствии с нормами международного права и сугубо дипломатическим методами», - сказал Эрдоган.

Турция, отметил он, выступает за превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и сотрудничества. «Рост напряженности, фиксируемый в последнее время в регионе, вызывает обеспокоенность у Анкары. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться, а усилия по мирному урегулированию продолжиться в рамках Минских договоренностей»,- отметил президент.

Глава турецкого государства также выразил надежду на дальнейшее экономическое взаимодействие Анкары и Киева. Обе стороны, по его словам, обладают достаточным потенциалом для доведения совместного товарооборота до 10 млрд долларов в год.

На данном этапе Турция и Украина прорабатывают Соглашениео свободной торговле.

Поддержка Турции в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины крайне важна для Киева, подчеркнул, в свою очередь, Владимир Зеленский.

«Хотелось бы отметить, что позиции Киева и Анкары в вопросе реакции на угрозы схожи. Рад был услышать от турецкого лидера неизменность позиции Турции по вопросу поддержки суверенитета и целостности Украины», - сказал он.

«Отдельно была затронута тема сотрудничества в сфере оборонной промышленности, - добавил украинский президент. - Военно-промышленный комплекс является одним из локомотивов стратегического партнерства Киева и Анкары. С президентом Турции обсудили тему сотрудничества в сфере авиастроения. Эта область важна для обеих наших стран. Наша цель в этой сфере – реализация конкретных проектов, создание совместных компаний, обмен опытом и технологиями».