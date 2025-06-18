«Этот инцидент является не только преступлением против международного гуманитарного права, но и вопиющим посягательством на человечность и мораль», — заявили в организации, добавив, что работники оказывали помощь раненым в тегеранском районе Шахид Багери.

Это уже как минимум второй случай, когда Красный Полумесяц становится мишенью израильских ударов. В прошлую субботу организация сообщила, что израильская атака поразила одну из машин скорой помощи на северо-западе страны, в результате чего погибли два человека.