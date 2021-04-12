В Кыргызстане в минувшее воскресенье состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в стране. Параллельно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах республики проходили выборы в местные советы.

Согласно данным ЦИК, новую версию Конституции поддержали более 79% проголосовавших по итогам обработки 98% бюллетеней. Против выступили 13,64%. Явка избирателей составила 37,27%, пишет «Интерфакс».

При этом все еще ожидаются результаты голосования с автоматически считывающих урн на 51 участке. После получения итогов будет проведен ручной подсчет бюллетеней.

Президент Садыр Жапаров, который и стал инициатором нового проекта Основного закона, в ходе референдума и голосования на местных выборах заявил, что «до этого Кыргызстан жил по Конституции, скопированной у других стран».

«За прошедшие 30 лет в нашу Конституции вносилось множество изменений, которые копировались из различных источников или у других стран, – так мы и жили. Но сейчас впервые нам предлагается принять проект Основного закона, который мы самостоятельно разработали при участии аксакалов, академиков, докторов юридических наук, в общей сложности около 100 человек, в прямом эфире, открыто и при обсуждении народа», – отметил Жапаров.

Согласно новой редакции Конституции, полномочия главы государства существенно расширяются. Так, Кыргызстан откажется от парламентско-президентской формы правления, принятой после Апрельской революции 2010 года. Теперь глава государства получает полный контроль над правительством, может самостоятельно назначать и снимать с должности министров, а технические функции премьера переходят к руководителю президентской администрации.

Это позволит действующему главе государства иметь полномочия, которых не было ни у одного из его предшественников. Например, согласно поправкам, он может занимать этот пост два срока подряд, каждый из них по 5 лет, а не один раз и 6 лет, как это было раньше.

При этом парламент может отправить президента в отставку, но только если тот грубо нарушит закон или окажется неспособен выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Кроме того, количество мест в однопалатном парламенте будет сокращено со 120 до 90, в качестве высшего совещательного и координационного органа будет выступать Курултай – народное собрание, созываемое согласно кырыгзским традициям. Кто будет в него входить, пока неясно. Решение о его созыве будет принимать президент.

Также в новой Конституции делается акцент на традиции и опыт предков и общечеловеческие моральные ценности. Преимущество отдается при этом, отмечают эксперты, институту семьи, религии и обычаям.

По проекту нового Основного закона Кыргызстана в конце марта совместное заключение опубликовали Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Комиссия считает, что некоторые положения документа «угрожают необходимому балансу ветвей власти, а также защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права».