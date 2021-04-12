БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Власти Турции к Рамадану раздадут картофель и лук нуждающимся
На фоне пандемии коронавируса на складах скопилось большое количество нереализованной сельхозпродукции. По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, излишки лука и картофеля будут бесплатно переданы малоимущим семьям к началу месяца поста
Власти Турции к Рамадану раздадут картофель и лук нуждающимся
Власти Турции к Рамадану раздадут картофель и лук нуждающимся / Others
12 апреля 2021 г.

В целях предотвращения излишнего скопления сельхозпродукции на складах власти Турции по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана приняли решение о бесплатном распределении картофеля и лука нуждающимся семьям. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

По словам министра, раздача картофеля и лука будет осуществляться на бесплатной основе. «На фоне пандемии коронавирусной инфекции спрос объектов гостиничного бизнеса и ресторанов на сельхозпродукцию уменьшился. Снизился спрос на картофель и лук также на местном и зарубежном рынках. В итоге упали цены на сельхозпродукцию, а на складах скопилось большое количество нереализованной продукции», – пояснил глава Минсельхоза.

Пакдемирли выразил надежду на то, что решение правительства улучшит положение малообеспеченных семей.

Ранее Эрдоган выступил с заявлением о том, что правительство Турции выкупит и раздаст нуждающимся семьям к месяцу Рамадан картофель и лук, оставшиеся на складах. «1 миллион 250 тысяч тонн картофеля и примерно 300 тысяч тонн лука будут розданы гражданам», – подчеркнул глава государства.

Месяц мусульманского поста Рамадан начинается сегодня вечером, 12 апреля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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