В крымском городе Евпатория на месте исторического мусульманского кладбища решили построить каток, передает «Подъем». Как отмечает издание, споры вокруг территории длились несколько месяцев.

Решение вызвало негодование среди крымских татар. Они настаивают на возведении на месте мемориала захороненным там людям.

При этом подконтрольные Москве власти аннексированного полуосторова утверждают, что на месте строительства спортивного объекта «нет никакого кладбища». Как отметил глава администрации Евпатории Роман Тихончук, часть пустующей территории отдадут под сквер, а оставшуюся – под каток.

«Это кладбище застроено на 70 процентов уже. Если мы так рассуждаем, то и Питер весь на костях построен. Я вчера собрал представителей крымскотатарской общественности и предложил нормальный, по нашему видению, вариант: в оставшемся незастроенном магометанском кладбище 80 процентов земли сделать сквером дружбы и юридически его на века узаконить. А южную часть оставить для целевого назначения «спорт», – сказал он.

По словам Тихончука, в восточной части города проживают около 25 тысяч человек и нет никакой спортинфраструктуры.

Согласно исторической справке Евпаторийского краеведческого музея, на территории, где собираются построить каток, действительно находится кладбище. Захоронения там давно не осуществляются.

Против строительства катка выступил депутат Госдумы России Руслан Бальбек. «Никакой стройки на месте кладбища в Евпатории быть не должно. На месте мусульманского кладбища в Евпатории недопустимо никакое строительство – ни временное, ни капитальное. Это противоречит всем этическим и религиозным нормам», – заявил уроженец Крыма во время встречи с с заместителями главы городской администрации.

По информации издания, предложенный план по скверу будет обсуждаться в Духовном управлении мусульман Крыма во вторник, 13 апреля.

В начале февраля глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил о том, что российский фигурист Илья Авербух планирует открыть в городе школу зимних видов спорта «Наследие». В администрации предоставили под строительство объекта участок у школы №12 – тот самый, на котором, по словам противников застройки, находится мусульманское кладбище. Ледовый каток планировалось открыть к концу лета.

В январе в Ростове-на-Дону здание бывшего армейского клуба, где располагалась воздвигнутая в начале ХХ века и перестроенная в советское время соборная мечеть, было передано джазовой школе имени Кима Назаретова.

В качестве мечети здание функционировало до 1963 года, однако позже оно было национализировано, а затем передано соседней военной части и переделано под офицерский клуб. Купол и минарет при этом были снесены. Ростовские мусульмане с 1980-х предпринимали попытки вернуть построенный в 1905 году объект в его первоначальном статусе мечети. По итогам январского решения они заявили, что попытки вернуть его не оставят.