Казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac (ранее называлась QazCovid-in) планируют «разливать» в Турции. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер правительства страны Ералы Тугжанов.

По его словам, это связано с тем, что строительство завода по производству вакцины в Жамбылской области Казахстана пока не завершено.

Глава ведомства уточнил, что на базе турецкого завода казахстанский препарат будет выпущен в количестве 500 тысяч доз. «При производстве вакцины будут использоваться только субстанции, изготовленные в Казахстане. В Турции она будет только разливаться», – пояснил Тугжанов.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил ранее, что в ходе мартовского визита в Турцию он провел переговоры с турецкой компанией Atabay по вопросу сотрудничества в производстве вакцин.

В конце января этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично говорил, что будет прививаться вакциной казахстанской разработки. Однако 6 апреля пресс-секретарь президента Берик Курмангали сообщил, что глава государства получил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Продолжаются разработки собственной вакцины и в Узбекистане. В начале апреля министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев заявил, что местные специалисты приступили к подготовке компонентов для отечественного препарата против коронавирусной инфекции. «Наши ученые создали первую молекулу белка S вакцины против COVID-19», – отметил глава Минздрава.

Хаджибаев добавил, что тестирование лекарственного средства на животных стартует в ближайшее время. Когда вакцину начнут получать сами жители республики, пока неизвестно.