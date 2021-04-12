Армянская чиновница угрожает убить лидера азербайджанцев Карабаха
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Армянская чиновница угрожает убить лидера азербайджанцев КарабахаРанее Турал Гянджалиев написал в Twitter, что подбирает место для офиса в Ханкенди. На сообщение резко отреагировали в Ереване, в частности, представитель Комитета по внешним связям парламента Лилит Гезалян, которая пообещала ему «отрезать голову»
Армянская чиновница угрожает убить лидера азербайджанцев Карабаха / Others
12 апреля 2021 г.

Эксперт комитета по внешним связям парламента Армении Лилит Гезалян угрожает руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутату Милли Меджлиса Туралу Гянджалиеву «обезглавливанием». Об этом пишет Haqqin.Az со ссылкой на публикацию азербайджанского политика в социальных сетях.

Гянджалиев отметил, что Гезалян угрожает убить его «в тюрьме».

«За поведение, являющееся наглядным свидетельством азербайджанофобии и этнической ненависти, разжигаемой в Армении долгие годы, этот человек должен быть отстранен от должности в самое ближайшее время», - написал депутат.

Ранее председатель Общественного объединения азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат Турал Гянджалиев в своем Twitter-аккаунте написал, что подбирает место для нового офиса в Ханкенди – крупнейшем городе Карабаха, который сейчас находится под контролем российских миротворцев. «Скоро мой офис в Ханкенди начнет свою деятельность. В настоящее время в городе присматриваются места, подходящие для офиса», – говорится в публикации.

На сообщение резко отреагировали в Армении, в том числе специалист Комитета по внешним связям парламента страны Лилит Гезалян. «Мы отрежем ему голову в тюрьме», – ответила она на сообщение. При этом чиновница отметила в хэштэгах Совет по правам человека ООН и еще несколько международных структур.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us