В Ереване найдено тело 40-летней женщины, погибшей от огнестрельного ранения в сердце. Местные СМИ утверждают, что она дочь генерала ФСБ РФ. Следственный комитет Армении подтвердил, что рядом с убитой найден наградной пистолет Макарова, из которого выпущена одна пуля. Ведомство рассматривает три разных версии случившегося – убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.

«Около 17:40 в отделение полиции поступил звонок о том, что на балконе одного из зданий на улице Давида Анахта было найдено тело женщины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело жительницы той же квартиры 1981 года рождения с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки», – приводят РИА «Новости» сообщение ведомства.

Тело погибшей было найдено на балконе, указывал местный сайт Shamshyan.com, и рядом лежал наградной пистолет Макарова, принадлежащий отцу погибшей – генерал-лейтенанту ФСБ России. Выстрел из оружия был сделан только один.

В российских Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей – армянин по национальности, служил в пограничной службе ФСБ РФ и недавно был уволен в запас. Возбуждено уголовное дело, назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.