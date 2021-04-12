ПОЛИТИКА
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В Ереване расследуют смерть дочери генерала ФСБ
Тело 40-летней женщины с огнестрельным ранением из наградного пистолета было обнаружено на балконе. Следствие рассматривает три версии произошедшего
В Ереване расследуют смерть дочери генерала ФСБ
В Ереване расследуют смерть дочери генерала ФСБ / Others
12 апреля 2021 г.

В Ереване найдено тело 40-летней женщины, погибшей от огнестрельного ранения в сердце. Местные СМИ утверждают, что она дочь генерала ФСБ РФ. Следственный комитет Армении подтвердил, что рядом с убитой найден наградной пистолет Макарова, из которого выпущена одна пуля. Ведомство рассматривает три разных версии случившегося – убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.

«Около 17:40 в отделение полиции поступил звонок о том, что на балконе одного из зданий на улице Давида Анахта было найдено тело женщины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело жительницы той же квартиры 1981 года рождения с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки», – приводят РИА «Новости» сообщение ведомства.

Тело погибшей было найдено на балконе, указывал местный сайт Shamshyan.com, и рядом лежал наградной пистолет Макарова, принадлежащий отцу погибшей – генерал-лейтенанту ФСБ России. Выстрел из оружия был сделан только один.

В российских Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей – армянин по национальности, служил в пограничной службе ФСБ РФ и недавно был уволен в запас. Возбуждено уголовное дело, назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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