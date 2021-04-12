Грузопоток по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в первом квартале текущего года составил 154 836 тонн или 2 468 вагонов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 78 тысяч тонн.

По словам министра, объем грузоперевозок между Турцией и Ираном вырос в 2020 году на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Объем грузоперевозок по БТК и Срединному коридору увеличился на 104% по сравнению с предыдущим годом – до 396 778 тонн.

Караисмаилоглу также напомнил, что паромы на озере Ван увеличили потенциал грузоперевозок между Турцией и Ираном и открыли новые возможности для развития торговли.

«Турция намерена увеличить объем грузоперевозок с Ираном до 1 миллиона тонн к концу года. Также продолжаются работы для обеспечения грузоперевозок через Иран в третьи страны – Пакистан, Афганистан и Китай. Сотрудничество с дружественными и братскими странами способствует реализации множества перспективных проектов. Одним из главных примеров остается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», – сказал он.

Глава транспортного ведомства подчеркнул, что на данный момент Турция реализует контейнерные перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Россию и Китай.

В то же время недавний кризис в Суэцком канале еще раз продемонстрировал важность Срединного коридора, проходящего через Турцию, заметил министр.

«БТК стал новым направлением для мировых железнодорожных перевозок. На фоне пандемии коронавируса значительно вырос спрос на грузоперевозки через БТК и Срединный коридор. Последний, благодаря портовой инфраструктуре нашей страны, пользуется высокой востребованностью и позволяет транспортировать грузы из Азии на Ближний Восток, в Северную Африку и Средиземноморье. Товарооборот между Европой и Китаем составляет около $710 миллиардов в год. Страны, через которые проходит Срединный коридор, получат огромную выгоду от транспортировки грузов», – заключил Караисмаилоглу.

В январе этого года Адиль Караисмаилоглу заявил о том, что движение грузового поезда Стамбул-Тегеран-Исламабад будет возобновлено в начале 2021 года. Первый поезд по данному маршруту отправился 4 марта, 16 марта он достиг столицы Пакистана. Грузы по данному маршруту будут транспортировать как в обычных вагонах, так и в контейнерах.