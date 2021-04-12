Более трети (38%) жителей России с высшим образованием не работают по специальности, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, на которые обращает внимание «Коммерсант».

Согласно исследованию, среди респондентов с дипломом в возрасте до 24 лет по профессии не работают 54%, до 35 лет — 40%, старше 35 лет — 34%.

Среди россиян с ежемесячным доходом менее 30 тысяч рублей доля не работающих по профессии составляет 28%, среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей — 35%, до 80 тысяч руб. — 40%, более 80 тысяч рублей — 53%. Вместе с тем, 22% респондентов задействованы в смежной сфере. При этом по специальности трудоустроены 40% граждан РФ.

Чаще всего по своему профилю или в смежной сфере работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже — менеджеры по закупкам (18%), дизайнеры (19%) и менеджеры по работе с клиентами (21%).

Ранее стало известно, что более чем три четверти россиян (79%) считают неоправданно высокой зарплату, которую получают политики. Второе место среди тех, кто, по мнению 61% респондентов, имеет слишко высокие заработки, занимают банкиры, говорится в исследовании компании Ipsos. Среди опрошенных во всем мире эти профессии также оказались в списке с необоснованно высокой зарплатой: 74% опрошенных назвали политиков, 41% – банкиров.

Четверть опрошенных россиян считают, что слишком много платят полицейским, еще 14% назвали программистов. При этом слишком маленькую зарплату, по мнению 71% жителей России, получают соцработники. Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например, работников яслей и нянь (69%). Еще 63% опрошенных в России заявили, что слишком маленькая зарплата у учителей.