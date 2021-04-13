ПОЛИТИКА
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Украинские военные провели мастер-класс для гражданских
На фоне обострения на востоке страны ветераны войны в Донбассе совместно с патриотическими организациями провели мастер-класс территориальной обороны «Защитим Украину!». Среди направлений подготовки: тактика боя, обучение владению оружием, полевая медицина и образовательные лекции. Военно-патриотические мероприятия проводятся в Украине регулярно начиная с 2014 года. На них желающие получают базовые знания для защиты себя и своей страны. #Украина #ЗащитимУкраину #мастеркласс
Украинские военные провели мастер-класс для гражданских / Others
13 апреля 2021 г.
Истории
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