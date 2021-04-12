Многофункциональный туристический комплекс «Керуен-сарай» в Туркестане, строительство которого было начато в 2019 году, открыл свои двери для посетителей.

«Керуен-сарай» не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана.

Объект площадью 20,5 га расположен в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Подрядчиком является компания Turkistan Tourism City.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, «летучий театр», амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. Все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде «Парад лодок».

Отмечается, что благодаря проекту работой будут обеспечены 4 тысячи человек.

В церемонии открытия «Керуен-сарая» приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген.

Туркестан, признанный духовной столицей Тюркского мира, теперь стал более доступным для туристов. С 3 мая 2021 года авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить регулярные пассажирские рейсы по маршруту Туркестан – Стамбул.

Кроме того, с 17 мая 2021 года казахстанский лоукостер Fly Arystan (группа компании «Air Astana») планирует увеличить выполняемое количество рейсов между городами Туркестан и Стамбул до 7 рейсов в неделю.