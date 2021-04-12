36% россиян считают, что цель поправок, по которым просветительская деятельность перейдет под контроль государства, – это усиление цензуры, следует из результатов исследования «Левада-центра».

Большинство – 71% – респондентов о поправках в законопроект «О просветительской деятельности» не слышали ничего, 23% «что-то слышали», а 6% знают о них хорошо.

30% опрошенных заявили, что поправки нужны для борьбы с антироссийской пропагандой, которая ведется под видом просветительской деятельности. Такого мнения придерживаются те, кто что-то слышал о законе (40%), люди 55 лет и старше (36%) и те, кто в качестве источника информации выбирает телевидение (39%).

В марте Госдума приняла резонансный законопроект о просветительской деятельности. Согласно новому закону, всю просветительскую деятельность должно будет контролировать правительство РФ, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию. Под просветительской деятельностью понимаются научно-популярные лекции и образовательные программы за пределами школ и университетов.

Против поправок выступили члены Российской академии наук (РАН), преподаватели вузов, создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов, среди которых – Свободный университет, Фонд Михаила Прохорова, Школа гражданского просвещения и «Теплица социальных технологий», а также издания Arzamas, N+1 и «Постнаука».