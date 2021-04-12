В подконтрольном сирийской оппозиции районе Шаран в Африне (Алеппо) 30 марта открылась первая фармацевтическая фабрика площадью 1000 кв. м, передает Al Monitor. Руководители проекта стремятся частично покрыть потребности региона в медикаментах и обещают увеличить производственные линии и ассортимент лекарств в скором времени.

На открытии объекта присутствовали заместитель главы местного совета Африна Мохаммед Шейх Рашид, заместитель губернатора турецкой провинции Хатай, имя которого не упоминается, глава Управления здравоохранения Африна Временного правительства сирийской оппозиции Ахмед Хаджи Хасан и другие официальные лица.

«Фармацевтический завод – это частная инициатива, которой руководит группа партнеров из Сирии. На нем работают промышленники, фармацевты и химики, имеющие опыт в области производства и сбыта лекарственных и фармацевтических продуктов», – рассказал изданию врач из Алеппо Халед аль-Хатиб, один из компаньонов предприятия.

«Идея проекта фармацевтического завода возникла в начале 2021 года, когда мы изучали рынок в районах, контролируемых повстанцами. Мы обнаружили, что некоторые медикаменты либо отсутствуют, либо цена на них сильно завышена. Это и побудило нас начать реализацию идеи и создать лабораторию по производству лекарств», – продолжил он.

Хатиб отметил, что средства на создание предприятия выделили непосредственно партнеры, но немаловажную роль сыграла поддержка Турции: «Лаборатория лицензирована Министерством здравоохранения Турции, мы также получили лицензию от Управления здравоохранения Африна и местного совета Шаран, где она расположена. Наша компания установила сотрудничество с турецкими фармацевтическими компаниями».

Фабрика запустила четыре производственные линии по производству таблеток, капсул, суппозиториев и сиропов. Также будут производиться пять видов лекарств для детей: от кашля, от гриппа, от лихорадки, от метеоризма и болеутоляющие средства.

В ходе производства будут ежедневно выпускаться 40 тысяч пакетов с таблетками, 12 тысяч бутылок с сиропом, 25 тысяч пакетиков с капсулами и 20 тысяч упаковок суппозиториев.