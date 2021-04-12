Машинист из Египта Абдулла Абдул-Гавад 21 час в сутки работал на экскаваторе, чтобы откопать застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, но не получил оплату сверхурочных, пишет Business Insider.

Абдул-Гавад рассказал, что другие экскаваторщики отказались от этой работы, так как испугались объема труда, учитывая габариты застрявшего контейнеровоза. Он признался, что ему порой казалось, что в его работе нет смысла, а судно в конце концов упадет на его экскаватор. Ему никто не помогал, позже приехала бригада для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.

28-летний экскаваторщик не получил какой-либо премии, а на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили всего лишь за полтора часа до начала.

Власти Египта оценили ущерб от затора в Суэцком канале, с учетом операции по его разблокировке, в $1 миллиард. По мнению Bloomberg, ежедневные издержки от простоя судоходного канала оцениваются в $10 миллиардов.

Ранее сообщалось, что рост спроса на морские перевозки и нехватка судов может спровоцироватьдефицит туалетной бумаги в мире.