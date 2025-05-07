Движение ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры с Израилем до тех пор, пока не закончится «война голодом» против населения Газы. Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Тель-Авив утвердил план новой наступательной операции, включающей, по словам израильских чиновников, оккупацию всей территории и «перемещение большинства жителей» эксклава.

«Нет смысла обсуждать новые предложения о перемирии, пока Израиль ведет войну на уничтожение и морит людей голодом», — заявил представитель ХАМАС Басем Найим. Он призвал международное сообщество вмешаться.

Речь идет об израильском плане «Колесницы Гидеона», утвержденном кабинетом безопасности. Главный военный спикер армии Израиля Эфи Дефрин подтвердил, что армия намерена «переместить большую часть населения» якобы ради их безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху повторил эти слова в видеообращении, но деталей не привел.

С начала конфликта, вспыхнувшего 7 октября 2023 года, израильские военные убили более 52 тыс. человек. Почти все население — 2,3 млн — было вынуждено покинуть дома, причем многие — не один раз. Перемирие, достигнутое в декабре, развалилось спустя два месяца, когда Израиль отказался от следующего этапа соглашения.

С тех пор катарские и египетские посредники пытаются восстановить диалог, но безуспешно: Израиль требует полной капитуляции ХАМАС, а палестинское движение — полного прекращения огня и вывода всех израильских войск.

Новая операция Израиля вызвала резкую реакцию в Европе. В МИД Франции назвали планы Израиля «недопустимыми» и обвинили его в нарушении гуманитарного права. В ООН предупредили, что реализация приведет к «массовым жертвам среди гражданского населения».

Израиль также предложил создать «гуманитарные хабы» на юге сектора, охраняемые армией. Но гуманитарные организации называют план нереалистичным и опасным.

Операция, по данным Axios, не начнется до 15 мая — это день окончания визита Дональда Трампа в страны Персидского залива.



