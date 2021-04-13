Одним из достижений России на протяжении последних 20 лет считается наличие у страны низкого госдолга, который формально составляет лишь 12,4% от ВВП (с учетом регионального и муниципального долга – 14,6% от ВВП). Но с учетом всех контролируемых государством организаций (КГО), что принято учитывать по правилам Международного валютного фонда, показатель достигает 118% от ВВП. Это выше, чем долг федерального правительства США, о котором часто говорят в мире. Такие выводы приводятся в исследовании старшего научного сотрудника Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ при Минфине РФ Игоря Волкова («Вопросы экономики», №2, 2021), на которые обращает внимание ProEconomics.

«Расчет, проведенный в настоящей работе, показал, что (неконсолидированные) совокупные обязательства 37 крупнейших финансовых и нефинансовых КГО с добавлением собственных средств составили на конец 2019 года 118,6% ВВП. В 2016-2018 гг. совокупные обязательства крупнейших КГО выросли с 60 до 80% ВВП (не изменились в 2019 года) в основном из-за увеличения доли госбанков в банковском секторе», – отмечается в исследовании.

К примеру, только долги «Роснефти» и «Газпрома» составляют около 15% ВВП. Для расчетов принимались во внимание госбанки и госкомпании с участием государства выше 50%.

В феврале в Счетной палате РФ сообщили, что государственный долг России за минувший год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,9 триллиона, что составляет 17,8% от ВВП страны. Таким образом, следует из данных ведомства, в 2020-м госдолг стал больше на 39,9%. При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей (45,4%) и составил 14,7 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов (3,5%) – до 56,8 миллиарда долларов.

В ведомстве также сообщили о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем снизился на 2,2 триллиона рублей, падение составило более 30%. Аудиторы подчеркнули, что общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 9% (или почти на 2 триллиона рублей) и составляет 18,7 триллиона.