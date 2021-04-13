Британский телеканал Sky News показал репортаж о полевом лагере российских военных в 270 километрах от границы с Украиной, на него обратила внимание «Медуза». По информации журналистов, полигон был разбит в поле к югу от Воронежа, неподалеку от железнодорожной станции Масловка и прилегающих дачных участков.

Корреспонденты смогли заснять издалека ряды палаток и военной техники. На входе в лагерь видна надпись «Тяжело в учении, легко в бою», говорится в репортаже. Один из солдат встретил иностранных журналистов словами «Привет, шпионы». Дороги в этом месте в плохом состоянии из-за перевозок большого количества военного снаряжения, подчеркивает Sky News.

По словам корреспондента Дианы Магней, российские войска здесь были всегда, однако в последние несколько недель лагерь расширился. Сейчас на территории расположено более 500 единиц военной техники. В репортаже показали военный грузовик с номерами из Ярославской области, отметив, что военная техника приезжает на базу со всей России.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также заявила, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области. Она обнаружила свидетельства дислокации военных в районе полигона «Погоново» и города Острогожск. Кроме того, газета New York Times опубликовала спутниковые снимки «Погоново», на котором видны сотни единиц военной техники.

По данным CIT, концентрация российских войск на границах с Украиной является максимальной с 2014-2015 годов.

О стягивании подразделений к границам Украины стало известно с началом нового обострения ситуации в Донбассе в марте 2021 года. Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. В Кремле заявили, что перемещение российских войск «не должно никого беспокоить», и также обвинили Украину в попытке решить проблему с неконтролируемой территорией силовым путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». При этом по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, Москва «встанет на защиту» русскоязычных и проживающих в Донбассе граждан РФ.

Словесная дуэль продолжилась сегодня. Замглавы МИД РФСергей Рябков назвал Вашингтон противником. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «расплате» за ситуацию в Украине, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс заявил телеканалу CNN, что США — «хороший друг», но американский президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь завершить конфликт в Донбассе. Под фразой «сделать больше» он имел в виду больше помощи в виде оружия, средств на ведение боевых действий и больше поддержки для вступления Украины в НАТО, пояснил CNN.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не хочет военного решения конфликта в Донбассе.