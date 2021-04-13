Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что выдумал существование местного снежного человека ради развития туризма. По словам экс-чиновника, он сам подогревал интерес к йети, сообщает РИА «Новости».

В 2010 году в Горной Шории даже стали отмечать День снежного человека, а затем учредили специальный приз в один миллион рублей тому, кто его найдет. Тулеев отметил, что после этого местные жители и туристы начали искать мифическое существо в лесах.

Бывший губернатор также рассказал, что попросил главу Таштагольского района Владимира Макуту найти чиновников высокого роста, чтобы те бегали в костюме йети, привлекая внимание людей. Для подстраховки и безопасности «снежного человека» граждан призвали не стрелять в него, а брать только живым.

Аман Тулеев был главой Кузбасса с 1997 года. Он досрочно покинул свой пост в 2018 году после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

В 2011 году в соцсетях начал распространяться ролик, на котором запечатлен процесс поимки пограничниками в горах Ингушетии снежного человека. Новость о йети вызвала большой фурор в российских СМИ и широко обсуждалась общественностью, пока не выяснилось, что это было предновогодней шуткой и рекламной акцией республиканского министерства труда и социального развития. Таким необычным способом чиновники, как они сами позже рассказали, хотели привлечь внимание туристов и собрать деньги для детей-сирот из детских домой и ребят из малообеспеченных семей.