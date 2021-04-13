На проведение прививочной кампании от коронавируса в 2021-2023 годах из федерального бюджета российское правительство намерено выделить 75,8 млрд рублей. В первый год на вакцинацию хотят потратить почти 31,3 млрд рублей, а в эпидсезонах в последующие годы до 2024 – по 22,2 млрд рублей каждый год, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «Единой России».

Кроме того, прививка от коронавируса войдет в национальный календарь профилактической вакцинации.

Правительственная комиссия уже одобрила этот законопроект, вскоре он поступит в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную Думу для скорейшего рассмотрения», – отметил он.

В настоящее время нацкалендарь прививок, утвержденный федеральным законом РФ, включает 12 вакцин: от туберкулеза, гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

В начале апреля эксперты банка Credit Suisse сообщили, что Россия заняла последнее место по уровню доверия жителей к вакцине от COVID-19 собственного производства среди восьми крупнейших развивающихся стран. В октябре 2020 года им доверяли 40% россиян, к январю 2021-го – 38%, тогда как в среднем среди всех стран-респондентов уровень доверия к препаратам собственного производства составил около 60%.

Самые большие опасения при вакцинации связаны с побочными эффектами – о них беспокоятся более 40% россиян. Вторая по популярности причина отказа от прививки среди населения – недоверие к любым вакцинам от COVID-19 (25%). Еще 19% граждан не считают нужным вакцинироваться в принципе.

Лидером рейтинга доверия стал Китай, где привиться препаратом собственного производства готовы 90% населения, затем следует Бразилия (80% жителей). В Индии, Индонезии и Таиланде уровень доверия колеблется в районе 70%, в Турции и Мексике – более 60%.