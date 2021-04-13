Украина может перейти в наступление и нанести военный удар по аннексированному Россией Крыму, параллельно к активным действиям против Москвы подключится Токио. Такой сценарий развития событий в ближайшем будущем описывается в статье китайского издания Sohu, внимание на которое обращает «ПолитРоссия».

По мнению аналитиков из КНР, ситуация в зоне конфликта в Донбассе действительно сложная, однако главный удар украинскими военными может быть нанесен не по территориям, контролируемым пророссийскими боевиками, а по крымскому полуострову.

Издание пишет, что украинские военные расширили свою разведывательную деятельность рядом с российской границей в регионе. Они используют многочисленные беспилотные воздушные аппараты для мониторинга обстановки и слежки за перемещениями военных РФ.

Между тем, китайские эксперты-политологи считают, что Киев всерьез рассматривает возможность нанесения удара по российской территории или проведения на ней какой-либо другой операции лишь по договоренности с Вашингтоном, который, по их словам, имеет сильное влияние на украинское руководство.

«Есть предположение, что по России может быть нанесен двойной удар. Одновременно с провокациями в Крыму к активным действия перейдет Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет Курильских островов», – добавляется в статье.

Что касается действий Вашингтона и НАТО, то они окажут военную поддержку Киеву и Токио лишь в том случае, если обстановка будет складываться в их пользу. Если японские и украинские военные столкнутся с проблемами, пишут китайские аналитики, то американская сторона не будет вмешиваться в ситуацию.

«Победить Россию у «ее порога» фактически невозможно. Если иностранные военные перейдут в наступление, то всего за 10-15 дней они будут полностью разгромлены», – заключили военные эксперты из КНР.

О стягивании российских подразделений к границам Украины стало известно с началом нового обострения ситуации в Донбассе в марте 2021 года. Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить», и также обвинили Украину в попытке решить проблему с неконтролируемой территорией силовым путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». При этом по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, Москва «встанет на защиту» русскоязычных и проживающих в Донбассе граждан РФ.