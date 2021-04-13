Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на руководство покровской ИК-2 из-за того, что ему не передали Коран. Об этом он написал в письме, опубликованном на его странице в Instagram.

«Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», – написал оппозиционер.

Оппозиционный политик заявил, что намерен стать «чемпионом Корана из российских политиков-немусульман», «все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит».

«Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, – «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно. Ну и, кстати, понял, что мое развитие как христианина тоже требует изучения Корана», – добавил Навальный.

«Я даже самонадеянно решил, что выучу его наизусть! Однако выяснилось, что а) это для меня невозможно б) это не имеет ни малейшего смысла. Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант – купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать», – поделился размышлениями политик.

Однако оказалось, что это невыполнимо не только из-за сложности священного текста и незнания Навальным арабского языка, но и из-за того, что в «дружелюбном концлагере», как политик называет ИК-2, «ненавидят книги».

«Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их «надо проверять на экстремизм». Это занимает три месяца», – написал Навальный.

По словам оппозиционера, сотрудники колонии, когда он переспрашивал про Коран, говорили, что «каждая книга должна быть проверена на экстремизм».

«Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику [Александру Муханову] и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?» – добавил политик.

В заявлении Муханову, которое прикрепили к посту, Навальный называл проверку Корана в колонии нарушением «права на вероисповедание» и практикой «оскорбительной не только верующему, но и любому образованному человеку».

По словам оппозиционера, он все время переспрашивает у сотрудников колонии: «Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!». В ответ на это ему говорят, что каждая книга должна быть проверена на экстремизм и советуют посмотреть телевизор.

Экс-подполковник ФСИН Сергей Овчинников в связи с ситуацией заявил, что затягивание с выдачей Корана Навальному в колонии неправомерно. По его словам, на всех личных книгах осужденных должны стоять печати о том, что они не являются экстремистскими, но никакого процессуального срока для проставления печати не определено.

При этом обращения осужденных должны рассматриваться в течение не более трех дней, письменные – не более месяца. «В чем проблема? Дайте книгу! Она не запрещена, не запрещен ни один из переводов. Каждый имеет право у нас на свободу вероисповедания. Он может вообще себе пригласить священника, имама», — сказал Овчинников.

Алексей Навальный, которого в феврале отправили в колонию по делу «Ив Роше» и у которого после этапирования начались боли в ногах и спине, с 31 марта держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. После этого политик также рассказывал о вспышке туберкулеза в своем отряде и поднявшейся у него температуре; его тест на коронавирус официально был отрицательным.