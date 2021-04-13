Масштабные учения ВВС РФ над Черным морем

На фоне обострения на границе с Украиной экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного округа РФ переброшены на полевые аэродромы для совместных учений с морской авиацией Черноморского флота. В воздушных маневрах задействованы истребители Су-27СМ и Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34. Летчики должны отработать воздушное прикрытие и сопровождение корабельных ударных групп в акватории Черного моря #Россия #Черное море #учения