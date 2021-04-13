Президент США Джо Байден поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан и призвал отказаться от предрассудков в отношении мусульман.

«Мы с Джилл [супруга Байдена] передаем наши самые теплые приветствия и наилучшие пожелания мусульманским общинам в Соединенных Штатах и во всем мире. Рамадан Карим», – написал глава Белого дома в Twitter.

Он также напомнил, что в этом году в связи с пандемией люди лишены возможности собираться с родными и близкими на разговение (ифтар).

«Но мусульмане начинают месяц просвещения с новыми надеждами», – отметил президент.

Байден привлек внимание к тому, что мусульмане в США всегда вносили вклад в развитие страны. Именно мусульмане сыграли немаловажную роль в разработке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа BioNTech-Pfizer (имеются в виду Угур Шахин и его жена Озлем Тюреджи) и возглавили борьбу с пандемией.

Мусульмане играют важную роль в таких областях, как предпринимательство, образование и государственная служба, напомнил американский лидер.

«Но мусульмане по-прежнему являются мишенью запугивания, фанатизма и преступлений на почве ненависти. Эта предвзятость и эти нападки ошибочны. Они неприемлемы. Это должно прекратиться. Никто в Америке не должен исповедовать свою веру в страхе», – отметил он.

Джо Байден заверил, что США продолжит защищать права человека, в том числе уйгуров в Китае, мусульман-рохинья в штате Аракан и всех мусульманских сообществ в мире.

Президент подчеркнул, что испытывает гордость в связи с тем, что отменил запрет на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран сразу после вступления в должность.

По его словам, впереди мусульман ждут дни, полные надежды.

Напоследок Байден отметил, что вместе с супругой Джилл с нетерпением ждет возможности отпраздновать Ураза-байрам в обычном режиме в следующем году.

В этом году праздничные мероприятия в честь Рамадана в Белом доме пройдут в онлайн-режиме.