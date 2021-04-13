Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров, сообщает РБК со ссылкой на авторов аналитического доклада НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

Авторский коллектив во главе с директором Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрием Симачевым оценил, что доля России в мировом экспорте продукции передового производства в 2002–2018 годах варьировалась в пределах 0,2–0,5%, а в мировом импорте – в пределах 0,3–1,6%. Импорт технологий шел в Россию из развитых стран, а инновационную продукцию страна экспортировала в основном на постсоветском пространстве. Исключение составляют рынок ядерных технологий, где у России наибольшая доля – 16,7% мирового рынка, и рынок вооружений – 1,2%.

Основные статьи экспорта продвинутых технологий из России — аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение, отмечается в докладе. Первые два сегмента характеризуются наименьшими темпами роста среди всех рынков передовых производственных технологий, а на вооружение приходится лишь 0,2% всего объема таких рынков. «Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», – делают вывод авторы доклада.

Под передовыми производственными технологиями коллектив авторов из НИУ ВШЭ Юрием Симачевым подразумевают те, которые могут поменять глобальное производство до неузнаваемости. К ним относят электронику, оптоэлектронику, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, аддитивное производство, робототехнику и др.

Наиболее активными участниками рынка производственных технологий, по мнению авторов доклада, являются Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия и Вьетнам.

«Окружение лидеров» – Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания.

«Двигающие мировую технологическую границу», или лидеры по патентам в области производственных технологий, – Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия.

«Догоняющие производители», или интенсивно использующие производственные технологии для собственных нужд, – Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай.

К «опаздывающим производителям» исследователи отнесли 35 стран, в том числе Россию, Бразилию, Индию, ЮАР, Австралию, Норвегию, Аргентину, Казахстан и другие государства. Всего 35 стран.

Позиция США в докладе не учтена, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, сохраняющим позиции на большинстве отдельных товарных рынков.

Авторы отмечают, что Россия сейчас находится на «принципиальной развилке». Она может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу догоняющих.

Доклад будет представлен на этой неделе на ежегодной апрельской конференции НИУ ВШЭ.