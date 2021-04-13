В Чувашии признали расточительной закупку внедорожника Toyota RAV4 стоимостью ₽2,4 миллиона для нужд чиновников Красноармейского района. Аукцион решили отменить, сообщил глава районной администрации Александр Кузнецов в своем Instagram.

Информация об аукционе была размещена по решению заказчика администрацией Красноармейского района на сайте госзакупок 9 апреля. После того как информация о тендере появилась в СМИ, власти отказались от приобретения авто.

«По моей рекомендации руководство МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» отменило аукцион на закупку автомобиля. Покупка машины стоимостью в ₽2,4 миллиона – расточительна и неуместна. В Красноармейском районе найдутся более приземленные и нужные нашим жителям цели, на которые можно потратить эти деньги. А необходимый ведомственному учреждению автомобиль может быть приобретен по другим, более доступным ценам», – заявил Кузнецов.

Это не первый случай приобретения дорогостоящего транспортного средства в Красноармейском районе. По информации форума Zarulem, в 2018 году администрация приобрела авто за ₽1,4 миллиона.

Глава Чувашии Олег Николаев тоже предпочитает элитные иномарки – СМИ сообщили о приобретении им легкового автомобиля марки Genesis G80 за ₽3,5 миллиона. При этом по информации Cheb.media и штаба Навального в Чебоксарах, эту машину отдали московским чиновникам, а частная Ипотечная корпорация ЧР (на 90% принадлежащая чувашским властям) купила автомобиль за ₽6,5 миллионов, который был взят в аренду администрацией главы за ₽150 тысяч в месяц.

При этом на родине Николаева, в Красночетайском районе Чувашии, жители деревни Малые Атмени с декабря прошлого года живут без питьевой воды.

В похожей ситуации оказались и жители деревни Красноармейского района Чувашии – у них нет питьевой воды уже полтора года.