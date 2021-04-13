Верховный суд Таджикистана вынес приговор 119 обвиняемым в причастности к организации «Братья-мусульмане», передает «Азия-Плюс» со ссылкой на источники.

В ведомстве информацию о приговоре изданию подтвердили, пообещав позже предоставить детали дела.

Источник таджикской службы Радио Свобода в Верховном суде республики сообщил, что подсудимые были признаны виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: «Финансирование преступлений террористического характера», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма», «Организация экстремистского сообщества» и «Организация деятельности экстремистской организации».

117 человек были приговорены к лишению свободы сроком от пяти до 23 лет, еще два человека были оштрафованы. К 23 годам тюрьмы приговорили гражданина Египта Мухаммада Баюми, который преподавал в Таджикском национальном университете(ТНУ) и, по версии следствия, является руководителем группы.

Другой преподаватель-египтянин из ТНУ получил семь лет лишения свободы. Священнослужителя Исмоила Каххорова осудили на 15 лет. Остальные обвиняемые получили по пять лет лишения свободы, среди них – студенты и преподаватели нескольких вузов страны, а также сотрудники ряда госучреждений.

В начале прошлого года стало известно о массовых задержаниях в Таджикистане по обвинению в причастности к «Братьям-мусульманам». Власти подтвердили информацию спустя почти месяц.

Судебный процесс по делу «Братьев-мусульман» начался в июле прошлого года, он проходил за закрытыми дверями.

В 2006 году решением Верховного суда Таджикистана «Братья-мусульмане» были внесены в списки запрещенных организаций в стране.