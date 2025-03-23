ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
У Трампа раскрыли темы переговоров США и РФ
США и Россия обсудят в Эр-Рияде верификацию перемирия и вопросы территорий, рассказал советник Трампа Уолтц
У Трампа раскрыли темы переговоров США и РФ
/ AFP
23 марта 2025 г.

Вашингтон ожидает, что предстоящие переговоры по Украине затронут темы верификации прекращения огня, размещения миротворческих сил и территориального разграничения. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.

По его словам, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации между США и Россией, в том числе по вопросу возобновления зерновой инициативы в Черном море.

«Далее мы перейдем к обсуждению линии контроля — фактической линии фронта. Это затрагивает детали механизмов верификации [перемирия], вопросы миротворцев, замораживание позиций сторон. А затем, конечно, и более широкий и постоянный мир», — сказал Уолтц.

Он также отметил, что переговоры неизбежно будут включать обсуждение «вопросов территории в контексте постоянного и прочного мира».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us