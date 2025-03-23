Вашингтон ожидает, что предстоящие переговоры по Украине затронут темы верификации прекращения огня, размещения миротворческих сил и территориального разграничения. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.

По его словам, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации между США и Россией, в том числе по вопросу возобновления зерновой инициативы в Черном море.

«Далее мы перейдем к обсуждению линии контроля — фактической линии фронта. Это затрагивает детали механизмов верификации [перемирия], вопросы миротворцев, замораживание позиций сторон. А затем, конечно, и более широкий и постоянный мир», — сказал Уолтц.

Он также отметил, что переговоры неизбежно будут включать обсуждение «вопросов территории в контексте постоянного и прочного мира».