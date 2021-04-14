Анкара выступает за скорейшее снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в минувший вторник на заседании в формате видео-конференции с участием начальника Генштаба ВС и командующих родами войск.

По словам Акара, официальная Анкара призывает к мирному урегулированию разногласий в рамках норм международного права и с уважением территориальной целостности государств.

Глава Минобороны также напомнил, что Украина является стратегическим союзником Турции. «Мы внимательно отслеживаем будущее Украины. Анкара на государственном уровне заявила о поддержке Киева в вопросе безопасности и мира, а также территориальной целостности. Турция не признает оккупацию Крыма. Мы также внимательно отслеживаем положение крымских татар. И в этом контексте, мы, в лице Турции, оказываем поддержку сторонам в вопросе продвижения диалога с целью скорейшего мирного урегулирования противоречий», - сказал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара озабочена развитием ситуации в Донбассе и готова предоставить Киеву «любую необходимую поддержку» для снятия напряженности в этом регионе. Турецкий лидер подчеркнул, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации на границе Украины с Россией «дипломатическим путем, на основе уважения принципа территориальной целостности Украины и норм международного права». Кроме того, президент Эрдоган отметил, что поддерживает планы вступленияКиевав НАТО.

По его словам, Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров. Это, добавил он, необходимо для обеспечения мира и безопасности в регионе.

12 апреля британский телеканал Sky News показал репортаж о полевом лагере российских военных в 270 километрах от границы с Украиной. По информации журналистов, полигон был разбит в поле к югу от Воронежа, неподалеку от железнодорожной станции Масловка и прилегающих дачных участков.

Корреспонденты смогли заснять издалека ряды палаток и военной техники. По их словам, российские войска здесь были всегда, однако в последние несколько недель лагерь расширился. Сейчас на территории расположено более 500 единиц военной техники.

По данным расследовательской группы CIT (Conflict Intelligence Team), концентрация российских войск на границах с Украиной является максимальной с 2014-2015 годов.

В марте 2021 года появилась информация о стягивании российских подразделений к границам Украины. Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить», и также обвинили Украину в попытке решить проблему с неконтролируемой территорией силовым путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». При этом по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, Москва «встанет на защиту» русскоязычных и проживающих в Донбассе граждан РФ.