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В Германии члена РПК приговорили к тюремному заключению
Он получил полтора года лишения свободы за «участие в иностранной террористической организации». По версии следствия, обвиняемый собирал пожертвования для РПК и организовывал акции в поддержку террористов
В Германии члена РПК приговорили к тюремному заключению
Фото: АА / Others
14 апреля 2021 г.

Высший земельный суд немецкого города Целле (земля Нижняя Саксония) приговорил к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения члена РПК. Вердикт в его отношении вынесен по статье «Участие в иностранной террористической организации».

Согласно сообщению судебной инстанции, 50-летний гражданин Турции был так называемым «ответственным» за незаконную деятельность террористической группировки в регионе Везермарш с марта 2018 года по май 2019 года. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый собирал пожертвования для РПК и передавал их руководству организации. Он также организовывал акции и демонстрации в поддержку экстремистов и склонял людей к участию в них.

Преступник был связан с «координатором» РПК в Бремене и получал от него инструкции, добавляется в материалах суда.

Ранее около 700 сторонников РПК собрались в аэропорту немецкого Дюссельдорфа под предлогом празднования Навруза. Они развернули плакаты с призывами к освобождению заключенного лидера террористов Абдуллы Оджалана. В результате между ними и сотрудниками правоохранительных органов произошла драка.

РПК официально признана террористической организацией в ЕС и США.

Боевики РПК совершают теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию в Турции и спровоцировать раскол. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с 1984-го, когда левацкие экстремисты впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой организации погибли 7,5 тысяч сотрудников сил безопасности Турции и 6,8 тысяч мирных жителей.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. В последние годы она также стремится переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления в Сирии и Ираке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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