Объемы роста промышленного производства в Турции продолжают расти. В феврале страна вошла в число лидеров G-20 по этому показателю в годовом исчислении, написал в Twitter министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

По его словам, объем промышленного производства в Турции в феврале текущего года увеличился на 8,8% по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Промпроизводство в Турции продолжило рост вопреки сбою в глобальных цепочках поставок, отметил Варанк.

Таким образом, Турция вышла на второе место среди стран G-20 после Китая (рост 35%). Для сравнения: объем промпроизводства в Южной Корее вырос на 0,9% в годовом исчислении, тогда как в Японии этот показатель снизился на 2,6%, в Индии – на 3,6 % в США – на 4,2%, в Германии – на 6,4%.