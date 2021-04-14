ТУРЦИЯ
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Турция вошла в число лидеров G-20 по объемам роста промпроизводства
В феврале 2021-го этот показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря чему Турция вышла на второе место после Китая, поделился успехами страны министр промышленности и технологий Мустафа Варанк
Турция вошла в число лидеров G-20 по объемам роста промпроизводства
Турция вошла в число лидеров G-20 по объемам роста промпроизводства / Others
14 апреля 2021 г.

Объемы роста промышленного производства в Турции продолжают расти. В феврале страна вошла в число лидеров G-20 по этому показателю в годовом исчислении, написал в Twitter министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

По его словам, объем промышленного производства в Турции в феврале текущего года увеличился на 8,8% по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Промпроизводство в Турции продолжило рост вопреки сбою в глобальных цепочках поставок, отметил Варанк.

Таким образом, Турция вышла на второе место среди стран G-20 после Китая (рост 35%). Для сравнения: объем промпроизводства в Южной Корее вырос на 0,9% в годовом исчислении, тогда как в Японии этот показатель снизился на 2,6%, в Индии – на 3,6 % в США – на 4,2%, в Германии – на 6,4%.

ИСТОЧНИК:AA
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