Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному в делах посольства РФ в стране Вадиму Васильеву. Как пишет «Медуза», причиной стало нарушение антикоронавирусных ограничений одним из сотрудников ведомства.

«Временный поверенный в делах посольства РФ выразил понимание позиции МИД и заявил, что этот случай не останется без внимания», – заявили в МИД Латвии.

Накануне издание Delfi со ссылкой на очевидцев сообщило, что 27 марта военный атташе российского посольства в Латвии Руслан Ушаков участвовал в вечеринке, на которой не соблюдались необходимые меры безопасности. По информации журналистов, увеселительное мероприятие проходило в частном доме в Кенгарагсе (район в Риге), и в нем участвовали около десяти человек, не входящих в одно домохозяйство. После вечеринки, которую, как считает издание, мог устроить Ушаков, гости уехали на машинах с дипломатическими номерами.

Delfi отмечает, что недовольные громкой музыкой соседи дважды вызывали полицию. Правоохранители переговорили с Ушаковым и, не став никого задерживать, уехали. Судя по фотографиям очевидцев, после этого сотрудник российской дипмиссии показал соседям два средних пальца.

В Рижской муниципальной полиции рассказали, что их сотрудники, прибыв на место по вызову, осмотрели двор и не смогли подтвердить информацию о нарушении антикоронавирусных правил. При этом один из собеседников Delfi утверждает, что полиция не заходила на территорию дома, где прятались остальные участники вечеринки.

МИД России никаких комментариев касательно вечеринки пока не давал.

Ранее стало известно, что парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые члены французского правительства проводили тайные ужины в ресторанах в то время, как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса.

Видео с одного из таких мероприятий, снятое скрытой камерой, показал французский телеканал M6. На нем видно, что гости одного из парижских ресторанов не соблюдают дистанцию и не носят маски, некоторые из них целуются при встрече. Неназванный организатор тайных ужинов заявил M6, что на них побывало «определенное число министров».

Теперь организаторам подпольных вечеринок во Франции грозит до года тюрьмы и €15 тысяч штрафа. А всем участникам — по €135 за отсутствие масок и еще по €135 за несоблюдение комендантского часа.

В декабре 2020 года депутат Европарламента от венгерской правящей партии Йожеф Сайер подал в отставку после задержания в Брюсселе на домашней «секс-вечеринке», с которой он пытался сбежать по водосточной трубе. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире 25 человек, большинство из них были мужчинами. По сообщениям местных СМИ, многие из них были полураздетыми или голыми. После задержания в рюкзаке Сайера нашли наркотики, которые, как он утверждал, ему «подбросили».