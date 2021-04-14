Турция осудила применение химического оружия режимом Асада
ПОЛИТИКА
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Турция осудила применение химического оружия режимом АсадаПо меньшей мере один баллон с хлором был использован против мирного населения в Серакибе в 2018 году, указали эксперты ОЗХО в новом докладе. МИД Турции считает действия сторонников Башара Асада «нарушением норм международного права»
Серакиб / Фото: Reuters
14 апреля 2021 г.

Министерство иностранных дел Турции осудило применение армией Башара Асада химического оружия в сирийском городе Серакиб 4 февраля 2018 года, передает агентство Anadolu.

«Применение химического оружия в Серакибе в феврале 2018 года является вопиющим нарушением норм международного права. Виновные должны понести заслуженное наказание», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турецкой Республики.

О том, что режим Асада использовал по меньшей мере один баллон с хлором, который разорвался и распылил газ на большой территории в восточной части города, говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованном в Гааге 12 апреля.

«Специалисты ОЗХО установили, что ответственность за очередное применение химоружия несет режим Асада. Использование химического оружия является серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, а также преступлением против человечности и военным преступлением», – заявили в МИД.

Турция продолжит поддерживать усилия, в том числе ООН и ОЗХО, по привлечению к ответственности виновных в преступлениях в Сирии, подтвердили в ведомстве.

О применении газообразного хлора в Серакибе стало известно еще в 2018 году. Позже страны-члены ОЗХО, несмотря на решительные протесты режима Асада, поручили группе по расследованию и идентификации (ГРИ) установить ответственных за атаку. Президент Сирии Башар Асад и его правительство до сих пор отрицают обвинения в своей причастности к применению химоружия.

ИСТОЧНИК:AA
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