Мусульманка простила плевавшую в нее расистку в честь Рамадана

Женщина набросилась с расистскими оскорблениями на пару американцев египетского происхождения в продуктовом магазине во Флориде, США. Поводом для конфликта стала просьба с их стороны надеть маску. Позже скандалистка позвонила в полицию и заявила, что ей угрожали. Когда приехавшие правоохранители решили арестовать ее, женщина попыталась сбежать, а потом принялась извиняться, говоря, что у нее есть друзья – мусульмане #США #расизм #исламофобия