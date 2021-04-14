ПОЛИТИКА
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Мусульманка простила плевавшую в нее расистку в честь Рамадана
Женщина набросилась с расистскими оскорблениями на пару американцев египетского происхождения в продуктовом магазине во Флориде, США. Поводом для конфликта стала просьба с их стороны надеть маску. Позже скандалистка позвонила в полицию и заявила, что ей угрожали. Когда приехавшие правоохранители решили арестовать ее, женщина попыталась сбежать, а потом принялась извиняться, говоря, что у нее есть друзья – мусульмане #США #расизм #исламофобия
Мусульманка простила плевавшую в нее расистку в честь Рамадана DESCRIPTION: Женщина набросилась с расистскими оскорблениями на пару американцев египетского происхождения в продуктовом магазине во Флориде, США. Поводом для конфликта стала просьба с их стороны надеть маску. Позже скандалистка позвонила в полицию и заявила, что ей угрожали. Когда приехавшие правоохранители решили арестовать ее, женщина попыталась сбежать, а потом принялась извиняться, говоря, что у нее есть друзья – мусульмане. rvfdc / Others
14 апреля 2021 г.
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