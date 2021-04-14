Последние три десятилетия показали, что даже такая слаборазвитая страна, какой был Китай периода 70-80-х, способна не только совершить скачок в будущее, но и стать флагманом мировой экономики. Радикально изменились и сами китайцы. Так, по данным Всемирного банка, за последние десятилетия более 850 миллионов жителей КНР значительно улучшили свой материальный уровень. В то же время резко возрос и уровень образования простых китайцев. По данным различных исследований, через несколько десятилетий примерно треть местных рабочих будет иметь высшее образование, что еще больше приблизит Китай к развитым государствам Запада. Особую роль в возвышении Китая сыграли США, стремившиеся использовать это государство в холодной войне против СССР. Однако со временем успех КНР стал проблемой и для них. Попробуем разобраться, каким образом Китай сумел добиться таких впечатляющих успехов.

Опиум, поставивший Китай на колени

В восемнадцатом веке Китай процветал, а его население полагало, что страна находится в самом центре мироздания. Китай продавал Европе фарфор, шелк и множество других товаров, которые весьма ценили европейские потребители. Долгое время в торговле с Китаем европейцам просто нечего было предложить, так как у китайцев было практически все, о чем европейцы могли только мечтать, а сами китайцы не нуждались в иностранных товарах. Однако беспечность и ощущение собственного превосходства над остальным миром сыграли с Китаем злую шутку.

Еще в семнадцатом веке китайцы серьезно пристрастились к опиуму, который постепенно стал проникать во все уголки китайской империи. Опиум курили даже при дворе императора, а его продажа приносила огромные прибыли британским и вообще европейским предпринимателям, которые стали использовать этот наркотик для изменения торгового баланса с Китаем в свою пользу.

За спиной британцев стояла самая мощная и мобильная империя того времени, поэтому, когда китайская администрация попыталась ограничить контрабанду опиума и защитить свое население, британский флот нанес китайцам ряд серьезных поражений, вынудив их подписать дискриминационные соглашения. Эти соглашения не только открывали Китай для иностранной торговли, но и закрепляли полуколониальный статус империи, которая считала себя центром всего мира.

Однако самое страшное – это даже не поражение от чужеземных варваров. В конце концов, китайцы и раньше проигрывали сражения чужеземцам. Вся трагедия этой ситуации заключается в том, что китайцы проиграли, имея многократное численное превосходство над британцами. Примерное соотношение сторон в опиумных войнах было один к десяти.

Открытие Китая для иностранных торговцев приводит к столкновению с западной культурой и технологиями. Так же, как и в странах исламского мира, оказавшихся в похожих обстоятельствах, новая реальность ставит перед китайцами множество трудноразрешимых вопросов. Важнейшим из них является необходимость совместить собственную культуру с достижениями западной цивилизации. И точно так же, как и в исламском мире, одной из реакций на западную политико-культурную гегемонию становится появление национализма. Националистам свойственно двойственное отношение к Западу. С одной стороны, Запад рассматривается как единственный образец для подражания, а с другой – выступает в качестве главной угрозы национальной культуре.

По мере того, как западные державы ослабляют страну извне, антиправительственные выступления уничтожают Китай изнутри. Вторая половина девятнадцатого века и первая половина двадцатого проходят в непрекращающихся войнах и конфликтах между различными политическими и национальными движениями, разрушая территориальное единство Китая.

Однако решающая борьба разворачивается между двумя силами: националистами под руководством Чан Кайши, которого поддерживают одновременно Запад и СССР, и национал-коммунистами под руководством Мао Цзэдуна. В итоге победу в этом противостоянии одерживает Мао Цзэдун, на сторону которого переходит сталинский СССР. Чан Кайши вынужден эвакуировать свои силы на остров Тайвань, вызывая противостояние двух Китаев: островного и прозападного Тайваня, и континентального, коммунистического Китая.

Большой скачок, изменивший Китай и весь мир

После войны Китай находится в руинах, и компартия решает осуществить так называемый «Большой скачок», то есть провести ускоренную индустриализацию по преимуществу сельскохозяйственной экономики. Однако эта попытка оборачивается катастрофой. Коммунистические власти, не считаясь с запросами и нуждами населения, вынуждают сельских жителей принять на себя совершенно необычные для них функции. Так, например, сельским жителям предписывается заниматься выплавкой чугуна в своих домнах, не прекращая при этом обработку полей и осуществление иных сельскохозяйственных работ.

Результатом «Большого скачка» стал страшный голод. С 1959 по 1961 год от недостатка продовольствия погибло от 10 до 40 миллионов человек. Всю вину на провал политики «большого скачка» взвалили на оппозицию, которой Мао чрезвычайно опасался, подозревая в заговоре и предательстве. Были усилены внутренние репрессии, а сама борьба закончилась полным разгромом критиков Мао и получила название «культурной революции».

В 1976 году «великий кормчий» Мао Цзэдун умирает, а вместе с ним уходит в прошлое и «культурная революция». Из небытия возвращаются уцелевшие оппозиционные политики во главе с Дэн Сяопином – будущим отцом китайского экономического чуда. Вместо больших индустриальных скачков Дэн Сяопин начинает с самого запущенного, а именно с реформы сельского хозяйства. Благодаря новой политике, сельскохозяйственное производство увеличивается примерно на четверть. Крестьяне получают право обрабатывать свои собственные участки, а компартия все больше задумывается о необходимости повышения уровня жизни населения и благосостояния Китая в целом.

Однако наиболее весомым для экономики стало открытие Китая для иностранных и прежде всего американских инвестиций. Несмотря на значительную отсталость, у Китая было одно существенное преимущество: дешевая или даже почти бесплатная рабочая сила. Компартия выступила в качестве гаранта иностранных капиталов, и в страну начали вливаться огромные деньги. Всего за несколько десятилетий американские фирмы передали китайской стороне современные технологии, создали рабочие места, полностью перестроив лицо китайской экономики.

Поддержка Китая со стороны США связана прежде всего с усилением холодной войны, в которой Китай, несмотря на его коммунистическую идентификацию, рассматривался в качестве союзника и противовеса СССР в коммунистических и зависимых странах. Во время президентства Джимми Картера США оказывают Китаю полное дипломатическое признание. Вскоре после этого Соединенные Штаты посещает вице-премьер Китая Дэн Сяопин. Однако США не ограничивают свои отношения поддержкой континентального Китая. Альтернативный Китай – Тайвань также получает инвестиции и военные гарантии США, становясь «непотопляемым авианосцем» американской военной мощи в Тихом океане. Одновременно с этим США признают «территориальное единство» Китая и даже начинают оказывать военную помощь Пекину. В сентябре 1983 года министр обороны США Каспар Уайнбергер совершает рабочий визит в Китай, а в июне следующего года Китай закупает крупную партию американского оружия.

Военное усиление Китая вызывает опасения у всех ключевых союзников США в регионе, таких как Южная Корея, Япония и Тайвань. Однако для американцев сдерживание СССР является главной задачей, на которую брошены все силы, и Пекин продолжает получать военную помощь и технологии.

Перестройка в СССР и события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда китайские власти жестоко разогнали протестующих, что повлекло многочисленные жертвы, заметно охлаждает отношения между США и Китаем. Вашингтон замораживает всякое сотрудничество с Пекином. Связи восстанавливаются только при президенте Клинтоне, который нормализует торговые отношения между двумя странами.

В 2001 году Китай вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО), что многократно усиливает конкурентоспособность и без того мощной китайской экономики. Членство в ВТО позволяет Китаю обойти торговые барьеры, установленные национальными государствами, и китайские товары заполоняют мир.

Китай становится проблемой

В 1978 году, когда Дэн Сяопин только начинает свои реформы, китайский экспорт составляет примерно 10 миллиардов долларов, а в 2019 году он многократно увеличивается, составляя уже 2,49 трлн долларов. Вместе с тем отношения между США и Китаем снова пересматриваются. После окончания холодной войны и на протяжении девяностых годов прошлого века главная стратегическая задача Вашингтона заключалась в том, чтобы закрепить результаты, достигнутые в ходе холодной войны с СССР.

Несмотря на то, что Китай, будучи растущим рынком, всегда вызывал интерес американского бизнеса, настороженное отношение к коммунистическому режиму также присутствовало среди американских элит. Более того, со временем китайский экспорт начал превосходить экспорт американских товаров в Китай, что также усилило антикитайские настроения. Интересно, что сама структура торговли между двумя странами весьма ущербна для США. Американцы экспортируют в Китай товары сельского хозяйства, такие как зерно, кукурузу, сою и мясо, а китайцы – в основном электронику, запчасти и изделия из дерева. Таким образом, США в торговле с Китаем начинают выглядеть как классический сырьевой придаток. Доминирование китайского экспорта приводит к огромному торговому дисбалансу в пользу Китая. Кроме того, Пекин становится крупнейшим держателем американского долга.

Еще во времена президентства Джорджа Буша для защиты американских производителей вводятся квоты на китайский текстиль. Во время правления Обамы американская сторона обвинила Китай в субсидировании производства алюминия и стали, инициировав ряд антидемпинговых расследований. Вместе с тем американо-китайская торговля продолжает расти, обогащая Китай, который инициирует амбициозные экономические инициативы, такие как «Один пояс, один путь», и «Сделано в Китае 2025», направленные на упрочение позиций этой страны в качестве мирового лидера и вытеснение США с рынков развивающихся стран.

Во время президентства Дональда Трампа американцы продолжают попытки сократить дефицит торгового баланса с Китаем, который, как уверяет сам президент США сопровождается такими недобросовестными действиями, как кража интеллектуальной собственности и ограничение доступа американских компаний на китайский рынок. Поэтому Администрация Трампа стремилась изменить торговые отношения между США и Китаем, уделяя основное внимание увеличению экспорта американских товаров в Китай. Торговая политика Трампа начала давать свои плоды, и в 2019 году торговый дефицит США начал понемногу сокращаться.

Новая администрация Джо Байдена, по-видимому, продолжит политику усмирения Китая, в том числе и посредством установления пошлин на китайскую продукцию, однако совершенно очевидно, что для коллективного Запада Китай стал гораздо более серьезным противником, чем СССР в период холодной войны.

Китай уверенно вытесняет страны Запада с тех рынков, на которых западные компании были традиционно сильны, таких, например, как Африка или страны Ближнего Востока. Безусловно, Китай по-прежнему нуждается в западных технологиях и инвестициях, однако его влияние и роль в мировой торговле невозможно игнорировать, и поэтому у США и Запада в целом пока нет стратегии, способной ослабить или же обрушить китайскую торговую гегемонию, как это было во времена опиумных войн. Китай и Запад взаимно зависят друг от друга, что делает ослабление Китая опасным для самого Запада, ведь рост мировой экономики во многом зависит от роста самой китайской экономики.