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В Баку открыли парк трофеев, захваченных при освобождении Карабаха
В Баку открылся парк военных трофеев, захваченных или оставленных противником во время 44-дневной операции по освобождению Карабаха. Тут выставлена лишь часть техники и оружия армянской армии. Президент Азербайджана оценил общую стоимость этого боевого снаряжения в 5 миллиардов долларов. #Азербайджан #парквоенныхтрофеев #Карабах
В Баку открыли парк трофеев, захваченных при освобождении Карабаха / Others
14 апреля 2021 г.
Истории
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