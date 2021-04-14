В Баку открыли парк трофеев, захваченных при освобождении Карабаха

В Баку открылся парк военных трофеев, захваченных или оставленных противником во время 44-дневной операции по освобождению Карабаха. Тут выставлена лишь часть техники и оружия армянской армии. Президент Азербайджана оценил общую стоимость этого боевого снаряжения в 5 миллиардов долларов. #Азербайджан #парквоенныхтрофеев #Карабах