Суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти ₽125 миллиардов, сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность перевозчиков.

На долю этих авиакомпаний в прошлом году пришлось 93,5% всего пассажиропотока, следует из информации Росавиации.

Основную часть убытков понес российский авиагигант «Аэрофлот» – ₽96,53 миллиардов, за ним идут «Уральские авиалинии» – ₽5,85 миллиардов и «Сибирь» (S7) – ₽5,23 миллиардов.

Единственная авиакомпания, которая закончила 2020-й в плюсе – это «дочка» «Аэрофлота», лоукостер «Победа». Пассажиропоток компании сократился лишь на 12%, а к концу года ей удалось получить ₽1,4 миллиарда чистой прибылью. «Это равносильно чуду», – заявил представитель «Победы».

Основной причиной убытков послужило падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений на 46% – до 69 миллионов человек и полный запрет на перелеты за рубеж в конце марта 2020 года.

2021 год также будет непростым для российских перевозчиков – международное авиасообщение все еще ограничено. Скажется и приостановка полетов в Турцию с 15 апреля – главного зарубежного рынка для российских авиакомпаний, считают эксперты.

«Закрытие полетов в Турцию – проблема, но не столь масштабная по сравнению с общими трудностями, с которыми столкнулись авиакомпании на фоне глобального сокращения авиаперевозок», – считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня.

Отменены все чартерные рейсы, а также регулярные. Исключение коснется двух рейсов в неделю между Стамбулом и Москвой. Это решение затронуло более 500 тысяч россиян, купивших путевки на майские каникулы в Турцию.