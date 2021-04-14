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Сын главы МВД РФ получает миллионные дивиденды от эротики и гороскопов
Колокольцев-младший зарабатывает на интересных приложениях. Журналистам стала известна сумма дохода, которую получил сын главы МВД Владимира Колокольцева от одной из шести принадлежащих ему компаний
Сын главы МВД РФ получает миллионные дивиденды от эротики и гороскопов
Фото: Twitter / Others
14 апреля 2021 г.

Сын главы МВД России Владимира Колокольцева Александр получил около ₽70 миллионов в качестве дивидендов в ООО «ФБ Групп», которая занималась продажей эротических видео по подписке, пишет «Собеседник».

Согласно бухгалтерской отчетности компании, учредителями которой в 2012 году стали Александр Колокольцев и Мария Горькова, им принадлежат 60% и 40% акций фирмы соответственно.

Как ранее писала Baza, до 2017 года компания, занимающаяся разработкой сайтов и мобильных приложений, владела интернет-ресурсом «Видеомир: лучшие эротические видео», пикантные ролики на котором распространялись по платной подписке.

Также «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс» разрабатывала для абонентов сотового оператора МТС сервисы с гороскопами и службу знакомств.

По итогам 2020 года нераспределенная прибыль «ФБ Групп» составила более ₽208 миллионов. В компании официально числятся пять человек, однако дивиденды в прошлом году были выплачены только учредителям – Колокольцеву (₽70 миллионов) и Горьковой (₽100 миллионов).

Александр Колокольцев является учредителем шести компаний, среди которых: ООО «Стена» (сделки на рынке недвижимости), ООО «Иль Форно» (сеть ресторанов итальянской кухни), ООО «Стрела» (строительство).

Помимо этого, сын министра внутренних дел является владельцем коттеджа на Рублевском шоссе по соседству с особняками главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и олигарха Романа Абрамовича.

Стоимость объекта оценивается в ₽1,5 миллиарда. На данный момент информация о коттедже Колокольцева в базе Росреестра засекречена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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