Сын главы МВД России Владимира Колокольцева Александр получил около ₽70 миллионов в качестве дивидендов в ООО «ФБ Групп», которая занималась продажей эротических видео по подписке, пишет «Собеседник».

Согласно бухгалтерской отчетности компании, учредителями которой в 2012 году стали Александр Колокольцев и Мария Горькова, им принадлежат 60% и 40% акций фирмы соответственно.

Как ранее писала Baza, до 2017 года компания, занимающаяся разработкой сайтов и мобильных приложений, владела интернет-ресурсом «Видеомир: лучшие эротические видео», пикантные ролики на котором распространялись по платной подписке.

Также «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс» разрабатывала для абонентов сотового оператора МТС сервисы с гороскопами и службу знакомств.

По итогам 2020 года нераспределенная прибыль «ФБ Групп» составила более ₽208 миллионов. В компании официально числятся пять человек, однако дивиденды в прошлом году были выплачены только учредителям – Колокольцеву (₽70 миллионов) и Горьковой (₽100 миллионов).

Александр Колокольцев является учредителем шести компаний, среди которых: ООО «Стена» (сделки на рынке недвижимости), ООО «Иль Форно» (сеть ресторанов итальянской кухни), ООО «Стрела» (строительство).

Помимо этого, сын министра внутренних дел является владельцем коттеджа на Рублевском шоссе по соседству с особняками главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и олигарха Романа Абрамовича.

Стоимость объекта оценивается в ₽1,5 миллиарда. На данный момент информация о коттедже Колокольцева в базе Росреестра засекречена.