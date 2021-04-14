Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении с началом священного месяца Рамадан призвал фермеров страны не соблюдать пост, сообщает «Служба новостей Центральной Азии».

Рахмон предложил десяткам тысяч трудящимся в сельскохозяйственном секторе отдавать все силы и помыслы работе в самый разгар сезона, чтобы в стране в этом году было изобилие продуктов питания. По его мнению, данное предложение якобы не противоречит канонам ислама.

«По мнению улемов (мусульманского духовенства), шариата и богословов священного ислама, пост затрудняет работу людей, которые работают в тяжелых условиях или заняты в отраслях тяжелой промышленности и производства, чья профессия связана с обеспечением продовольственной безопасности. В связи с этим им разрешается не держать пост, они могут в другое благоприятное для них время соблюдать мусульманский пост», – указал Рахмон в поздравлении.

Местные СМИ пишут, что отказываться от поста жители Таджикистана не намерены , хотя работать в открытом поле становится все сложнее из-за жары.

Исламским священнослужителям в других странах такие рекомендации показались странными, ведь отказ от поста возможен только в самых крайних случаях, – например, по состоянию здоровья.

«Подобные пожелания фермерам Эмомали Рахмон озвучивает практически каждый год, и каждый раз он находит новые доводы. Ситуация с соблюдением религиозных свобод в Таджикистане оставляет желать лучшего», – считает глава Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов.

Ранее сообщалось, что с началом Рамадана в Таджикистане подорожали продукты. Сейчас цена одного килограмма мяса на рынках страны достигла 65 сомони ($5,7 или 423 рубля), а цена одного мешка муки высшего сорта составляет 250 сомони ($22 или ₽1664). При этом многие пенсионеры в стране получают всего 100 сомони ($8,7 или ₽666).