Очереди на квартиры для сирот, покидающих детдома по достижению совершеннолетия, продолжают расти, сообщил руководитель самарской общественной организации волонтеров «Домик детства» Антон Рубин в интервью Idel.Реалиям.

Динамика последних лет показывает, что ежегодно количество выдаваемых квартир меньше, чем встающих на очередь.

По данным Министерства просвещения РФ, на 1 января 2020 года численность сирот, состоящих на учете для получения жилого помещения, составила в общем по стране 277,4 тысяч человек.

Так, например, в Самарской области без квартир остаются 9 из 10 детей-сирот. На 1 января 2021 года в областном списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состояло 5408 человек (на 1 января 2020 года — 5003 человека). Очередь с каждым годом растет.

Согласно данным прокуратуры Самарской области, из стоящих на учете 5408 детей-сирот и лиц из их числа, право на обеспечение жильем есть у более чем 2,7 тысяч. Остаются неисполненными 426 судебных решений об обеспечении этих детей жилыми помещениями, а сумма штрафов, назначенных за это муниципальным образованиям Самарской области, в 2020 году составила ₽21,5 миллионов. В 2020 году на покупку жилья детям-сиротам при потребности в ₽3,6 миллиардов выделено только ₽700,2 миллионов.

«Предусмотренные законом «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ассигнования на указанные цели составляют всего ₽708,5 миллионов. С учетом субсидии из федерального бюджета это обеспечит жильем 522 человека, или 9,6% от общей потребности», – заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Алексей Клещев.

Большинству сирот, покидающих детдом, приходится отстаивать свое право на жилье через суд и, даже получив судебное решение, годами ждать квартиру.

Одним из самых ярких примеров является история юноши с ментальными особенностями Дмитрия Сокирко, выросшего в школе-интернат в селе Камышла. В 23 года он получил жилье по госпрограмме, которое было продано мошенниками, убедившими его взять кредит в банке.

В октябре 2020 года Промышленный районный суд Самары удовлетворил иск Сокирко, признав недействительной сделку купли-продажи его квартиры, а также зарегистрировал право собственности молодого человека на жилье.